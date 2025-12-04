В Сочи настил на новом мосту «Волшебный лист» пришлось менять из-за вандалов

По словам инвестора, за счет средств которого построили мост, объект изначально предназначался исключительно для пешеходов. Но его начали использовать для передвижения на мопедах, электросамокатах и мотоциклах. Это создало непредусмотренную нагрузку на покрытие, что привело к его преждевременному износу. Особый ущерб нанесли неоднократные акты вандализма: мотоциклисты устраивали дрифт на мосту, повреждая не только сам настил, но и элементы ночной подсветки.