В Сочи настил на новом мосту «Волшебный лист» пришлось менять из-за вандалов

Ремонт моста «Волшебный лист» в Сочи завершается.

Источник: Комсомольская правда

На одной из новых архитектурных достопримечательностей курорта — мосту «Волшебный лист» — подходят к концу работы по обновлению настила. Необходимость проведения ремонта возникла из-за нарушения установленных правил.

По словам инвестора, за счет средств которого построили мост, объект изначально предназначался исключительно для пешеходов. Но его начали использовать для передвижения на мопедах, электросамокатах и мотоциклах. Это создало непредусмотренную нагрузку на покрытие, что привело к его преждевременному износу. Особый ущерб нанесли неоднократные акты вандализма: мотоциклисты устраивали дрифт на мосту, повреждая не только сам настил, но и элементы ночной подсветки.

Для восстановления покрытия выбрали максимально прочный материал российского производства. Инвестор отметил, что новое покрытие должно выдерживать предполагаемые нагрузки.

МЦУ Сочи призывает сочинцев и гостей курорта бережно относиться к «Волшебному листу». Городские власти напоминают, что он является строго пешеходным объектом, и любое передвижение на транспортных средствах по нему запрещено. Все ограничения обозначены на информационном стенде, установленном у моста.

Напомним, пешеходный мост «Волшебный лист» открыли в Сочи к 100-летнему юбилею города.