РБК: Минздрав предложил отсрочить введение прививок от четырех болезней

Власти могут отложить включение вакцин против ротавируса, ветрянки, ВПЧ и менингококка в Национальный календарь прививок. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект-распоряжение правительства, разработанного Минздравом.
Изменения касаются плана развития иммунопрофилактики до 2035 года. Вакцину против ротовируса предлагается сдвинуть на четыре года (до 2029 года). Против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, против менингококка — с 2025 на 2027 год. Подчеркивается, что вакцины включат в календарь только при полном производстве в России.
В Минздраве корректируют план по иммунопрофилактике из-за задержки полного производства отечественных препаратов. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов считает это негативным, но отмечает, что по некоторым вакцинам (менингококк, ВПЧ) полный цикл уже обеспечен.
Ранее KP.RU сообщил, что россиянам могут расширить перечень обязательных прививок. Например, в календаре появится вакцина от менингококка. Правда, точная дата внесения этой прививки в календарь неизвестна.