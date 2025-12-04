РБК: Минздрав предложил отсрочить введение прививок от четырех болезней

Изменения касаются плана развития иммунопрофилактики до 2035 года. Вакцину против ротовируса предлагается сдвинуть на четыре года (до 2029 года). Против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, против менингококка — с 2025 на 2027 год. Подчеркивается, что вакцины включат в календарь только при полном производстве в России.