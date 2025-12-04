Открытие первого крематория в Омске перенесли на 2026 год

Запуск в эксплуатацию крематория в Омской области затянулся, сдача отложена до 2026 года. Ранее планировалось, что объект в Надеждинском сельском поселении начнет работу в декабре 2025-го.
Основной причиной сдвига сроков стал сложный процесс привлечения иностранных специалистов. Зарубежные профессионалы должны установить и настроить оборудование. Кроме того, они проведут обучение для местного персонала.
«Начался период рождественских праздников, которые имеют первостепенное значение для европейцев, и на это время поездки исключены. До января точно никого не будет. Процедура приглашения иностранных специалистов значительно усложнилась. Если раньше оно оформлялось за один день, то теперь требуется предоставлять оригиналы документов, а их доставка в Европу занимает около 1,5 месяцев», — сообщил представитель компании-застройщика.
Несмотря на задержку, основные работы на площадке уже завершены, сейчас идет отделка объекта. После прибытия специалистов монтаж оборудования и обучение персонала займут один-два месяца.
Ранее сообщалось, что предварительная стоимость кремации составит от 19 до 26 тысяч рублей в зависимости от выбора допуслуг.
