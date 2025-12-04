Открытие первого крематория в Омске перенесли на 2026 год

«Начался период рождественских праздников, которые имеют первостепенное значение для европейцев, и на это время поездки исключены. До января точно никого не будет. Процедура приглашения иностранных специалистов значительно усложнилась. Если раньше оно оформлялось за один день, то теперь требуется предоставлять оригиналы документов, а их доставка в Европу занимает около 1,5 месяцев», — сообщил представитель компании-застройщика.