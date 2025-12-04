Ричмонд
Овечкин сравнялся с Ягром по количеству набранных в большинстве очков в НХЛ

Российский хоккеист оформил дубль в матче против «Сан-Хосе Шаркс».

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с другим легендарным хоккеистом Национальной хоккейной лиги Яромиром Ягром по количеству очков, набранных в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс» Овечкин оформил дубль, доведя свой результат в играх «5 на 4» до 610 очков (328 голов и 282 передачи). Эта отметка позволила ему разделить с Ягром десятое место в истории НХЛ по данному показателю. Лидером остаётся Уэйн Гретцки, на счету которого 890 очков (204 гола и 686 передач).

Обе шайбы Овечкин забросил на 9-й и 23-й минутах, а «Вашингтон» одержал победу в матче. В текущем сезоне россиянин набрал 27 очков (14 голов и 13 передач) в 28 играх.

Ранее Овечкин установил новый исторический рекорд, забив свой 911-й гол в карьере в НХЛ.

Кроме того, накануне российский хоккеист обошёл Евгения Малкина в списке лучших бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги.