Овечкин сравнялся с Ягром по количеству набранных в большинстве очков в НХЛ

В матче против «Сан-Хосе Шаркс» Овечкин оформил дубль, доведя свой результат в играх «5 на 4» до 610 очков (328 голов и 282 передачи). Эта отметка позволила ему разделить с Ягром десятое место в истории НХЛ по данному показателю. Лидером остаётся Уэйн Гретцки, на счету которого 890 очков (204 гола и 686 передач).