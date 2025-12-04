Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2026 году стоимость пенсионного коэффициента составит 156 рублей

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля.

Источник: Аргументы и факты

Согласно проекту бюджета Социального фонда на 2026 год, стоимость одного пенсионного коэффициента будет равна 156 рублей. Об этом сообщается в документе на будующий год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

С 1 января 2026 года стоимость пенсионного коэффициента будет составлять 156,76 рублей, а фиксированная выплата к страховой пенсии — 9 584,69 рубля.

Оба показателя будут проиндексированы на 7,6%. Кроме того, страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные пенсии — на 6,8% с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые отпраздновали 80-летие, повысят пенсии с 1 декабря.