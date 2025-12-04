В 2026 году стоимость пенсионного коэффициента составит 156 рублей

Согласно проекту бюджета Социального фонда на 2026 год, стоимость одного пенсионного коэффициента будет равна 156 рублей. Об этом сообщается в документе на будующий год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
С 1 января 2026 года стоимость пенсионного коэффициента будет составлять 156,76 рублей, а фиксированная выплата к страховой пенсии — 9 584,69 рубля.
Оба показателя будут проиндексированы на 7,6%. Кроме того, страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные пенсии — на 6,8% с 1 апреля.
Ранее сообщалось, что россиянам, которые отпраздновали 80-летие, повысят пенсии с 1 декабря.