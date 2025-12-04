Суд признал незаконной выдачу 260-миллионного аванса уфимскому подрядчику

Прокуратура добилась в суде отмены дополнительного соглашения, по которому уфимская мэрия выдала аванс в 260 миллионов рублей дорожно-строительной компании «Дортрансстрой». Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства о госзакупках.
В июле 2023 года городское управление по строительству дорог заключило с этой фирмой контракт на возведение участка от Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева. Общая стоимость работ составляла 905 миллионов рублей.
Спустя пять месяцев стороны подписали дополнительное соглашение, по которому подрядчику перечислили авансовый платеж в размере 260 миллионов, однако первоначальные условия проведенных торгов такой предоплаты не предусматривали.
Суд установил, что эти действия нарушили законодательство о защите конкуренции.
Первоначально Арбитражный суд Башкирии отклонил иск прокуратуры. Однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд пересмотрел это решение, отменил его и признал спорное дополнительное соглашение не имеющим юридической силы.
