В ОП заявили о необходимости менять бумажные паспорта на электронные

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб высказал мнение, что в России следует заменить бумажные паспорта на электронные. По его словам, в такой карточке должна содержаться вся информация о человеке — от полного имени и состояния здоровья до состава семьи и положенных льгот.
Гриб подчеркнул, что бумажный паспорт уже устарел и каждый гражданин должен иметь электронную карту, где будут указаны не только имя, фамилия, ИНН и группа крови, но и все отметки о здоровье, информация о льготах и членах семьи. Он отметил, что объем информации и перечень данных должны быть определены законодательно.
Он добавил, что электронная карточка будет оснащена QR-кодом, который можно хранить в телефоне или другом устройстве. Гриб подчеркнул, что современные паспорта постепенно уйдут в прошлое, уступив место цифровым носителям.
По его мнению, в эпоху повальной цифровизации вся история человека станет электронной, и не нужно будет дублировать информацию на бумажных носителях. Он привел пример: удостоверение многодетной семьи и военный билет можно будет заменить QR-кодом, мгновенно предоставляющим все необходимые данные, передает ТАСС.
В декабре в России стартует второй этап программы внедрения цифровых паспортов, которые можно использовать наравне с бумажными. Что это такое, как его получить и где можно предъявить, рассказывает «Вечерняя Москва».