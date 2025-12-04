В ОП заявили о необходимости менять бумажные паспорта на электронные

Гриб подчеркнул, что бумажный паспорт уже устарел и каждый гражданин должен иметь электронную карту, где будут указаны не только имя, фамилия, ИНН и группа крови, но и все отметки о здоровье, информация о льготах и членах семьи. Он отметил, что объем информации и перечень данных должны быть определены законодательно.