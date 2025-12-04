Директора пермской IT-компании оштрафовали за сокрытие 9 млн от налоговой

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ. Судом установлено, что в период с 25 сентября 2023 года по 28 июля 2024 года, занимая должность директора общества и осознавая наличие у компании задолженности по обязательным платежам, он предпринял умышленные действия, направленные на сокрытие 9 млн рублей. Деньгами фигурант распорядился в ущерб интересам общества и государства», — сообщает прокуратура Пермского края на официальном сайте.