Baza рассказала, как казахстанский банк лишил Россию миллиарда рублей

«В ходе последующих судебных разбирательств вскрылось, что российский “Капитал-Инвест” аффилирован с кредитным учреждением из Казахстана. А “Регион-Строй” — это всего лишь техническая компания вышеназванного банка, которая не ведёт никакой деятельности.», — отмечается в расследовании telegram-канала «Baza».