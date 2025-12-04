День воинской славы и добровольца: что празднуют и что нельзя делать 5 декабря

5 декабря богат на события и памятные дни.
5 декабря — насыщенный на события и историю день. В России в эту дату поздравляют добровольцев и чтят память о начале контрнаступления под Москвой в 1941 году. Мир в этот же день отмечает Всемирный день почв. По народному календарю наступает Прокопьев день — время устанавливать санный путь. В церкви вспоминают князя Михаила Тверского. URA.RU собрало полный гид по праздникам, традициям, запретам и приметам этого дня.
Международные праздники 5 декабря.
Всемирный день почв.
Праздник был учрежден ООН в 2013 году, но его истоки — в решении ученых-почвоведов еще в 2002 году обратить внимание мира на критическую роль этого ресурса. Почва — это не просто «земля», а живая, хрупкая экосистема, которая:
Кормит нас: 95% всей нашей пищи производится прямо или косвенно благодаря почвам. Фильтрует воду и является крупнейшим хранилищем пресной воды на планете. Поддерживает биоразнообразие: в одной горсти здоровой почвы обитает больше микроорганизмов, чем людей на Земле. Защищает климат, удерживая огромное количество углерода.
Главная проблема сегодня — деградация. Около трети всех почв мира уже деградировали из-за эрозии, загрязнения, засоления и нерационального землепользования. Это прямая угроза продовольственной безопасности, особенно в условиях роста населения.
День ниндзя.
Это неофициальный, но популярный в сети праздник, посвященный легендарным японским воинам-теневикам. Вопреки кинематографу, ниндзя были не волшебниками, а элитными наемниками — разведчиками и диверсантами, чье мастерство (ниндзюцу) строилось на скрытности и внезапности.
Отмечают его просто: примеряют образ, делают тематические фото или смотрят фильмы. Интересно, что в самой Японии, в префектурах Миэ и Сига, День ниндзя празднуют 22 февраля. Но 5 декабря стало той самой глобальной датой, когда каждый может ненадолго почувствовать себя неуловимым синоби.
Российские праздники 5 декабря.
День добровольца в России.
Этот праздник в России официально отмечают с 2017 года, и дата выбрана не случайно — она совпадает с Международным днем добровольцев ООН. Идея бескорыстной помощи зародилась еще давно. Раньше это называлось «благотворительность» и «помощь всем миром». В царские времена на пожертвования дворян строились больницы и школы, а в советские — добровольцы ехали на великие стройки, движимые энтузиазмом и верой в общее дело.
Сейчас волонтерство продолжает те же традиции, но в новых формах. Добровольцы помогают в самых разных сферах: ищут пропавших людей, поддерживают пострадавших в ЧС, работают с детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью, заботятся о животных, обеспечивают события вроде Олимпиад или фестивалей.
Ключевые волонтерские организации, которые знает вся страна:
Движение «Волонтеры-медики» — крупнейшее в здравоохранении. Они помогают в больницах, сопровождают спортивные мероприятия и учат первой помощи. Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) — создана после Олимпиады в Сочи для развития добровольчества по всей стране. Это главный ресурсный и координирующий центр. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — берегут историческую память, помогают ветеранам и организуют патриотические акции. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — легендарное волонтерское сообщество, которое круглосуточно ищет пропавших людей. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и его проект «Молодежка ОНФ» — активно вовлекают добровольцев в социальные и экологические проекты.
В этот день мы благодарим добровольцев за их труд, время и энергию, вложенные в помощь нуждающимся, защиту природы и решение социальных проблем.
День воинской славы.
Этот день воинской славы — одна из самых важных и светлых дат в нашей истории. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии, которое стало переломным моментом не только в битве за Москву, но и во всей Великой Отечественной войне.
До этого враг стоял у самых стен столицы. Немецкие войска группы армий «Центр» рвались к Москве, но столкнулись с невероятным сопротивлением. Каждый день оборонительных боев, каждая контратака изматывали противника. И когда его силы были на пределе, а дух наших войск, напротив, окреп, советское командование нанесло сокрушительный удар.
Контрнаступление началось 5−6 декабря на огромном фронте — от Калинина (Твери) до Ельца. Несмотря на лютые морозы и глубокие снега, без общего превосходства в силе, наши войска прорвали вражескую оборону. Уже 8 декабря Гитлер отдал приказ о переходе к обороне на всем советско-германском фронте — это было первое признание краха блицкрига. Освобождение подмосковных городов стало символом надежды: 9 декабря — Рогачево и Елец, 11 декабря — Сталиногорск, 15 декабря — Клин, 16 декабря — Калинин, 20 декабря — Волоколамск. К началу января 1942 года враг был отброшен от Москвы на 100−250 километров, разгромлены 38 немецких дивизий.
Значение этой победы:
Была снята смертельная угроза столице. Впервые во Второй мировой войне непобедимый доселе вермахт потерпел сокрушительное поражение. Был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии, поднят дух всего советского народа и армий стран-союзников.
Церковные праздники 5 декабря.
5 декабря Церковь вспоминает тверского князя Михаила Ярославича. Его история — это классическая драма о власти, предательстве и долге. Он был старшим князем Руси в тяжелое время, когда над страной стояла власть Орды. Его главным конкурентом и врагом был племянник — московский князь Юрий.
Юрий пошел на хитрость: женился на сестре ордынского хана и, используя это родство, стал настраивать хана против Михаила. Его обвинили в утаивании дани и отравлении ханской сестры, хотя князь был в этом невиновен. Зная, что поездка в Орду — это верная смерть, Михаил все же поехал. Он принял решение: лучше погибнуть самому, чем навлечь карательный поход ордынцев на свои земли и народ.
Так и случилось. 22 ноября (5 декабря по новому стилю) 1318 года после унизительного суда его казнили. Князь Михаил погиб, но своей жертвой спас Тверское княжество от разорения. За этот подвиг смирения и любви к своему народу он был причислен к лику святых.
Также в этот день вспоминают:
Мученика Прокопия Кесарийского, чтеца (ок. 303 г.) — раннехристианского святого, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане. Именно его память в народном календаре связана с Прокопьевым днем и началом санного пути. Апостолов от 70-ти Филимона и Архипа, и мученицу равноапостольную Апфию — сподвижников апостола Павла. Благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского (1086 г.).Продолжается попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Народный праздник 5 декабря: Прокопьев день.
В этот день православные вспоминают святого Прокопия Чтеца, жившего еще в четвертом веке. Он был человеком глубокой веры, исцелял людей и объяснял им Священное Писание. А для предков на Руси этот день был важной зимней вехой. Говорили: «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает». Считалось, что именно с Прокопьева дня устанавливается надежный санный путь, который продержится до самой весны.
Вот как это было:
Вся деревня выходила «на дорогу». Сообща укатывали снег, ставили вдоль пути снежные вехи-указатели, чтобы не сбиться в метель. После общей работы устраивали угощение и праздник — мирской, для всей общины. Мужики начинали «санничать» — мастерить и чинить сани, готовить транспорт к зиме. Детвора и молодежь веселились на улице: играли в снежки, катались с гор на санках. А вечером, отыгравшись, загадывали друг другу зимние загадки. Например, про сани: «Два волка бегут, оба в небо глядят».
Главные традиции 5 декабря.
Сердце праздника — «прокопка» зимних путей. Вся мужская часть деревни сообща выходила утоптать и расчистить первый санный путь, установив вдоль него спасительные вехи — колья с соломой. Считалось, что дорога, проложенная всем миром на Прокопа, будет стоять крепко до тепла. Именно с этого дня открывался сезон ярмарок и дальних поездок.
Работа кипела и во дворах: мужчины «санничали» — мастерили и чинили сани, заготавливали дрова, приводили в порядок инвентарь. Вечером после трудов собирались на посиделки с постными угощениями (день выпадает на Рождественский пост), беседовали и помогали нуждающимся. Подать милостыню или отдать старую одежду в этот день считалось благим делом, а скупость, напротив, могла накликать нужду.
Что нельзя делать 5 декабря.
Запреты были направлены на сохранение согласия и удачного старта зимы:
Нарушать общинность: Отказаться от общей прокладки дороги или починки саней было большим грехом. Это означало отвернуться от мира. Сеять раздор: Ссоры и брань в день общего труда «разрушали» путь, привлекая метели и беды. Быть жадным: На общем празднике нужно было делиться щедро. Скупость за общим столом сулила будущую бедность. Начинать важные дела: Новые проекты, ремонт, переезд лучше было отложить — считалось, что успеха они не принесут. Давать в долг деньги или соль: Это напрямую связывали с риском утечки благополучия из дома. Злоупотреблять алкоголем: Избыток горячительного, по поверьям, притягивал недобрых духов.
Народные приметы 5 декабря на погоду и урожай.
Наблюдения за природой в этот день считались особенно точными:
Тепло на Прокопа — к долгой и снежной зиме. Сильный снегопад — к морозной стуже. Иней на деревьях — к доброму урожаю в будущем году. Ясный день — к ранней весне. Снегирь запел — к скорой метели. Луна в тусклом красноватом кольце — к сильным морозам.
Кто родился 5 декабря.
Уолт Дисней — легенда анимации, основатель империи Disney.Патрисия Каас — знаменитая французская певица с хриплым тембром. Фриц Ланг — великий немецкий режиссер («Метрополис»).Александр Родченко — советский художник-авангардист и пионер дизайна. Литл Ричард — американский рок-н-ролльный пионер. Нина Русланова — народная артистка России, звезда советского кино. Фрэнки Муниз — американский актер («Малкольм в центре внимания»).Елена Летучая — российская телеведущая («Ревизорро»).
Именины 5 декабря.
В этот день именины (День ангела) отмечают: Алексей (защитник), Архип (главный всадник), Афанасий (бессмертный), Борис (борец), Василий (царский), Владимир (владеющий миром), Герасим (почтенный), Иван (Бог милует), Илья (крепость Господня), Максим (величайший), Марк (молот), Михаил (кто как Бог), Павел (малый), Петр (камень), Фаддей (хвала), Федор (Божий дар) и Прасковья (пятница, простота).