День воинской славы и добровольца: что празднуют и что нельзя делать 5 декабря

Юрий пошел на хитрость: женился на сестре ордынского хана и, используя это родство, стал настраивать хана против Михаила. Его обвинили в утаивании дани и отравлении ханской сестры, хотя князь был в этом невиновен. Зная, что поездка в Орду — это верная смерть, Михаил все же поехал. Он принял решение: лучше погибнуть самому, чем навлечь карательный поход ордынцев на свои земли и народ.