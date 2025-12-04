Россиянам хотят отсрочить прививки от ротавируса, ВПЧ, ветрянки и менингококка: насколько опасны эти болезни

Внесение вакцинации от четырех болезней, а именно менингококковой инфекции, ветряной оспы, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека (ВПЧ), в Национальный календарь профилактических прививок планируют отложить. Причиной может являться отсутствие полного цикла производства этих лекарств в России. Тем временем ВПЧ считается одним из факторов, повышающих риск развития к раку шейки матки, а менингококковая инфекция в острой форме может требовать госпитализации. Что известно об отсрочке включения четырех прививок в Национальный календарь вакцинации и чем опасны заболевания, от которых они должны защищать, — в материале URA.RU.