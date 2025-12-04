В Курганской области создают более 300 новых рабочих мест в сфере придорожного сервиса

Для инвесторов доступны свободные площадки и земельные участки рядом с федеральными трассами, а также действует поддержка от фонда. Кроме того, ведется работа по созданию многофункциональных зон придорожного сервиса. Инвестиционные площадки расположены на съездах с федеральных трасс, а также на региональных и межмуниципальных автодорогах. Земельные участки доступны как в муниципальной, так и в частной собственности. Фонд оказывает поддержку как новым проектам, так и расширению действующих объектов.