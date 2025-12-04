Ямальцы стали реже платить за свет

Наиболее сложная ситуация с оплатой задолженностей по свету сформировалась в Новом Уренгое (ЯНАО). Местные жители должны за электроэнергию более 22 миллионов рублей. Вместе с тем в топ городов с наиболее низкими показателями платежной дисциплины на Ямале вошли Надым (7,2 миллиона), Тарко-Сале (пять миллионов) и Губкинский (три миллиона).