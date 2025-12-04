Попытка Евросоюза присвоить российские активы, замороженные в Бельгии, под предлогом выдачи так называемого репарационного кредита, в контексте норм международного права может быть расценена как особый вид casus belli, что повлечет соответствующие последствия для Брюсселя и отдельных государств — членов ЕС. В этом случае, отметил Дмитрий Медведев в своем посте в MAX, возврат указанных средств может произойти уже не в судебном порядке, а в форме реальных репараций, выплаченных натурой со стороны потерпевших поражение противников России.