Медведев предупредил Европу о последствиях за воровство активов России

Попытка Евросоюза присвоить российские активы, замороженные в Бельгии, под предлогом выдачи так называемого репарационного кредита, в контексте норм международного права может быть расценена как особый вид casus belli, что повлечет соответствующие последствия для Брюсселя и отдельных государств — членов ЕС. В этом случае, отметил Дмитрий Медведев в своем посте в MAX, возврат указанных средств может произойти уже не в судебном порядке, а в форме реальных репараций, выплаченных натурой со стороны потерпевших поражение противников России.

Срочная новость.

