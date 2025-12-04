Стала известна дата «Прямой линии» с Путиным

В 2024 году на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» президент ответил на 70 вопросов от граждан, российских и иностранных журналистов. Отвечая на вопросы о ходе проведения специальной военной операции, Владимир Путин подчеркнул важность поощрения военных за их стремление к помощи стране, отметил кардинальные изменения на фронте, успехи российских войск в освобождении территорий. Российским бойцам президент пожелал удачи в бою и возвращения домой. Также президент обсудил возможности российской ракетной системы «Орешник» и ответил на вопросы корреспондента NBC о ситуации в Сирии.