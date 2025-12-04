В этнографическом музее ХМАО назначен новый директор

Этнографический музей «Торум Маа» возглавила Елена Федотова.
Директором этнографического музея «Торум Маа» стала Елена Федотова. С назначением на должность ее поздравила первый омбудсмен по правам КМНС Людмила Алферова, экс-руководитель музея.
«В Елене Терентьевне сошлось все то, что необходимо руководителю регионального музея: владение знаниями о богатой культуре, умение видеть пространство и находить верные пути, умение опираться на корни. Желаю музею продолжать нести традиции в будущее бережно, тактично и гармонично», — написала Алферова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Торум Маа» возглавляла Людмила Алферова, ставшая первым омбудсменом по правам коренных и малочисленных народов Севера. На освоившуюся должность претендовали Елена Федотова и Руслана Галив, которая проиграла еще на этапе народного голосования за кандидатов. Раньше Федотова возглавляла Центр историко-культурного наследия «Касум Ех» в Казыме.