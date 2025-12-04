В Дивногорске суд аннулировал экзамен по русскому языку для иностранца

Он обратился в миграционную службу, где ему разъяснили обязательное требование: сдать экзамены на знание русского языка, истории и законодательства РФ. После этого мужчина пошел в красноярскую организацию «Изучения языков “Лингвистический центр”» — там за пять тысяч рублей ему организовали формальное «прохождение» тестирования.