В Дивногорске суд аннулировал экзамен по русскому языку для иностранца

В Дивногорске суд аннулировал фиктивный экзамен по русскому языку для мигранта. По версии прокуратуры Красноярского края, осенью 2021 года 37-летний иностранец, уже семь лет проживавший на территории города, решил продлить патент на работу.
Он обратился в миграционную службу, где ему разъяснили обязательное требование: сдать экзамены на знание русского языка, истории и законодательства РФ. После этого мужчина пошел в красноярскую организацию «Изучения языков “Лингвистический центр”» — там за пять тысяч рублей ему организовали формальное «прохождение» тестирования.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что мигрант не заполнял анкету самостоятельно, а также не отвечал на вопросы по истории и праву. При этом желанный сертификат он получил.
В итоге суд аннулировал документ. Исполнение решения — под контролем надзорного ведомства.