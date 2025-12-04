Ричмонд
МТС предупредила о возможных ограничениях мобильного интернета в Екатеринбурге

Компания МТС сообщила абонентам из Свердловской области о возможных временных ограничения в работе мобильного интернета. В сообщении оператора указано, что это связано с мерами безопасности и не затронут голосовую связь и SMS. Об этом URA.RU сообщили читатели.

Клиентам пришли SMS-оповещения.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами», — говорится в SMS-оповещении.

В компании отметили, что сделали все, что клиенты смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета (такси, «Гослуслуги» и прочее). Полный список доступных сервисов можно посмотреть на сайте оператора.

SMS-оповещения от компании.