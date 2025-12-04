Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание Покровской больницы в Петербурге восстановят в течение 7 лет

С подрядчиком уже заключили договор.

Источник: Комитет имущественных отношений Петербурга

Власти Северной столицы обсудили восстановление Покровский больницы на Васильевском острове. Уже заключен договор на проведение работ.

Комитет имущественных отношений договорился с ООО «МПК ФОРМИ» в рамках программы «Рубль за метр». Компания должна восстановить объект культурного наследия в течение семи лет.

Объект находится на Большом проспекте В. О. Его площадь — 3,4 квадратных метров. Подрядчик организует капремонт, реставрацию, а после взять в аренду здание. За квадратный метр ежегодно компания будет платить один рубль.

Отметим, что здание построили в 1909—1910 годах. Архитектор Карл Коха занимался разработкой проекта. Стиль — модерн. Здесь располагалось учреждение Покровской общины сестер милосердия, а после здесь открыли лечебный корпус Покровской больницы. Когда была блокада, тут лечили раненым солдат и местных жителей.