Здание Покровской больницы в Петербурге восстановят в течение 7 лет

Власти Северной столицы обсудили восстановление Покровский больницы на Васильевском острове. Уже заключен договор на проведение работ.
Комитет имущественных отношений договорился с ООО «МПК ФОРМИ» в рамках программы «Рубль за метр». Компания должна восстановить объект культурного наследия в течение семи лет.
Объект находится на Большом проспекте В. О. Его площадь — 3,4 квадратных метров. Подрядчик организует капремонт, реставрацию, а после взять в аренду здание. За квадратный метр ежегодно компания будет платить один рубль.
Отметим, что здание построили в 1909—1910 годах. Архитектор Карл Коха занимался разработкой проекта. Стиль — модерн. Здесь располагалось учреждение Покровской общины сестер милосердия, а после здесь открыли лечебный корпус Покровской больницы. Когда была блокада, тут лечили раненым солдат и местных жителей.