Для самарцев предусмотрят абонементы на платные парковки

В 2026 году в Самаре могут появиться первые платные парковки, которые потом начнут вводить по всему городу. Жители смогут купить абонемент, однако его стоимость пока рассчитывается.
В Москве, например, в зависимости от территории абонементы на месяц стоят 15, 30 и 37 тысяч рублей, а на год — 150, 300 и 370 тысяч рублей. Какие расценки будут в Самаре станет известно позже.
Зато уже есть информация о примерном тарифе. Так, плата за час пользования платной парковкой может составить 80 рублей. Парковать транспортные средства без взимания платы получится с понедельника по пятницу с 20:01 до 07:59 минут, а также круглосуточно в выходные и нерабочие праздничные дни.
Напомним, разговоры об этой инициативе ведутся в Самаре уже долгие годы. С 2023 года прорабатывалось создание платных парковок в историческом центре. В 2025-м решили запустить пилотный проект и начать тестирование. Теперь со следующего года парковаться платно придется на Волжском проспекте и улице М. Горького. В ноябре жители высказались против создания платных парковок в Самаре.