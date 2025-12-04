Для самарцев предусмотрят абонементы на платные парковки

Напомним, разговоры об этой инициативе ведутся в Самаре уже долгие годы. С 2023 года прорабатывалось создание платных парковок в историческом центре. В 2025-м решили запустить пилотный проект и начать тестирование. Теперь со следующего года парковаться платно придется на Волжском проспекте и улице М. Горького. В ноябре жители высказались против создания платных парковок в Самаре.