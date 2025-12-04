«Мы входим в полемику о тарифах, а я бы хотел отдалиться от неё, потому что в настоящее время более 60% газа, который мы приобретаем, мы покупаем у производителей из Румынии. Мы покупаем газ по рыночной цене. По конкурентоспособной цене. Вся Европа работает по тем же принципам — по принципам биржи, конкурентоспособности. Так что нет ничего необычного. И Молдова, я хочу сказать, имеет не самые высокие цены на газ среди стран континентальной Европы. Я не говорю о странах внутри Европейского союза, но мы говорим о континентальной Европе. У Молдовы не самые высокие цены. Есть страны, где цены намного выше, чем в Республике Молдова».
Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету предложил мыслить позитивно и заверил, что ценам на энергоресурсы в республике ещё есть куда расти в соответствии с наилучшими европейскими, континентальными практиками.
Да, до цен на газ в Монако ещё есть куда расти. Вы же не будете утверждать, что Монако — не европейская страна? Задаётся вопросом ТГ-канал «Гений Карпат».