Неожиданно выяснилось, что Мединский долгое время считал капибару игрушкой

Помощник президента РФ Владимир Мединский признался, что узнал о реальном существовании капибар лишь после разговора с дочерью, которая показала ему фотографии этих животных.
По словам Владимира Мединского, он много лет представлял себе «мохнатое существо, похожее на Чебурашку», и только недавний семейный диалог развеял это заблуждение. Теперь он намерен лично увидеть капибар и планирует посетить экскурсию вместе с дочерью, отметив, что подобные истории напоминают об очевидном принципе — учиться приходится всю жизнь, передает ТАСС.
Ранее во время обсуждения бюджета в Госдуме глава профильного комитета Андрей Макаров сделал неожиданный комментарий о происхождении Чебурашки. Он заявил, что персонаж якобы был евреем, поскольку апельсины в СССР поставлял Израиль.
Добавим, что другие депутаты попытались возразить, напомнив о поставках из Испании и Марокко, однако Макаров категорически отклонил их доводы, указав, что в те годы из Марокко в страну поступали мандарины, а не апельсины.
