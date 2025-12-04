Ричмонд
Неожиданно выяснилось, что Мединский долгое время считал капибару игрушкой

Помощник президента РФ Владимир Мединский признался, что узнал о реальном существовании капибар лишь после разговора с дочерью, которая показала ему фотографии этих животных.

По словам Владимира Мединского, он много лет представлял себе «мохнатое существо, похожее на Чебурашку», и только недавний семейный диалог развеял это заблуждение. Теперь он намерен лично увидеть капибар и планирует посетить экскурсию вместе с дочерью, отметив, что подобные истории напоминают об очевидном принципе — учиться приходится всю жизнь, передает ТАСС.

Ранее во время обсуждения бюджета в Госдуме глава профильного комитета Андрей Макаров сделал неожиданный комментарий о происхождении Чебурашки. Он заявил, что персонаж якобы был евреем, поскольку апельсины в СССР поставлял Израиль.

Добавим, что другие депутаты попытались возразить, напомнив о поставках из Испании и Марокко, однако Макаров категорически отклонил их доводы, указав, что в те годы из Марокко в страну поступали мандарины, а не апельсины.

Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
