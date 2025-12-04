Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский признался, что раньше не знал, что капибара существует на самом деле

До недавнего времени помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский считал капибару мягкой игрушкой, но теперь планирует познакомиться с настоящими животными вместе с дочерью. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: Life.ru

«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», — поделился Мединский.

По его словам, открытие о существовании капибар побудило его вместе с дочерью посетить экскурсию, где они смогут увидеть этих животных вживую. Мединский подчеркнул, что даже взрослый человек может многому научиться каждый день, добавив: «Век живи — век учись».

Ранее сообщалось, что у самки капибары по имени Малая родились два детёныша в Московском зоопарке. Малыши появились на свет вечером 18 сентября с интервалом в полтора-два часа, роды прошли благополучно, хотя пол новорождённых пока не определён. Для Малой это десятый и одиннадцатый детёныш; ранее она рожала в феврале 2025 года.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше