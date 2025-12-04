Мединский признался, что раньше не знал, что капибара существует на самом деле

Ранее сообщалось, что у самки капибары по имени Малая родились два детёныша в Московском зоопарке. Малыши появились на свет вечером 18 сентября с интервалом в полтора-два часа, роды прошли благополучно, хотя пол новорождённых пока не определён. Для Малой это десятый и одиннадцатый детёныш; ранее она рожала в феврале 2025 года.