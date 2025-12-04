Мединский признался, что раньше не знал, что капибара существует на самом деле

«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», — поделился Мединский.
По его словам, открытие о существовании капибар побудило его вместе с дочерью посетить экскурсию, где они смогут увидеть этих животных вживую. Мединский подчеркнул, что даже взрослый человек может многому научиться каждый день, добавив: «Век живи — век учись».
Ранее сообщалось, что у самки капибары по имени Малая родились два детёныша в Московском зоопарке. Малыши появились на свет вечером 18 сентября с интервалом в полтора-два часа, роды прошли благополучно, хотя пол новорождённых пока не определён. Для Малой это десятый и одиннадцатый детёныш; ранее она рожала в феврале 2025 года.
