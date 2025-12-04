Роскачество нашло токсичное вещество в игрушке «Лабубу»

По имеющимся данным, ДОФ — раздражает кожу, слизистые и может стать причиной сбоя в гормональной системе. В группе особого риска маленькие дети, которые нередко облизывают и грызут игрушки, тем самым чаще соприкасаясь с ядовитым компонентном.
Токсин нашли в одном образце из 13. Цена игрушки — 630 рублей, но может выйти дороже: вред для печени, гормональной системы и риски набора лишнего веса в перспективе.
Ранее Life.ru сообщал, что рыночная стоимость китайской компании Pop Mart International, производителя фигурок Лабубу, сократилась на 13 миллиардов долларов с конца августа. Капитализация компании на 15 сентября составила 44 миллиарда долларов из-за снижения потребительского ажиотажа вокруг коллекционных игрушек.
