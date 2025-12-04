Ричмонд
В Тюмени закрылся известный бар

В Тюмени закрылось заведение Old school bar. Об этом URA.RU рассказали владельцы нового заведения.

На месте бара откроется новое заведение.

«Old school bar закрылся. Скоро на его месте мы откроем новое заведение — бар “Собрание”», — уточнили новые владельцы. Карточка предприятия также удалена из справочника 2 ГИС.

Они отметили, что запуск нового проекта запланирован на 19 декабря. Бар «Собрание» станет вторым заведение в Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закрылся другой известный бар «Другое дело». Он располагался на пешеходной улице Дзержинского.