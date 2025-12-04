В Тюмени закрылся известный бар

На месте бара откроется новое заведение.
В Тюмени закрылось заведение Old school bar. Об этом URA.RU рассказали владельцы нового заведения.
«Old school bar закрылся. Скоро на его месте мы откроем новое заведение — бар “Собрание”», — уточнили новые владельцы. Карточка предприятия также удалена из справочника 2 ГИС.
Они отметили, что запуск нового проекта запланирован на 19 декабря. Бар «Собрание» станет вторым заведение в Тюмени.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закрылся другой известный бар «Другое дело». Он располагался на пешеходной улице Дзержинского.