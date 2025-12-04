Северные регионы получат больше всех: как в 2026 году изменится прожиточный минимум

С 1 января 2026 года в России вступает в силу новый размер прожиточного минимума, утвержденный Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 426-ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Показатель на душу населения составит 18 939 рублей, что на 6,8% выше уровня 2025 года. Подробнее в материале URA.RU.