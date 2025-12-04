В Алмалыке «опасная свинья» оказалась просто потеряшкой: как хайп в соцсетях чуть не довел всех до паники

После прочтения таких сообщений складывалось впечатление, что жителям нужно было срочно брать вилы и палки и бежать уничтожать этого опасного агрессора. К счастью, в этой истории был и свой здравый смысл — неравнодушная жительница города, которая помогла спасти животное и найти его хозяина.
Как всё произошло.
Всё началось с публикации в соцсетях с пугающим сообщением об «огромной свинье», разгуливающей по улицам Алмалыка и якобы пугающей прохожих. Пост быстро разошёлся по другим каналам и блогерам и к обычной ситуации мгновенно приклеили ярлык «угрозы». Однако ни паники, ни опасности на самом деле не было, сообщают зоозащитники из проекта Animal life in Uzbekistan.
Животное мирно шло по улице в махалле, как это часто происходит, когда домашний скот выходит со двора. Для нашей действительности — гуляющие по улицам коровы, бараны или куры, это точно не диковинка.
Но после разгона новости в соцсетях в город срочно выехал отлов. Как именно они ловили свинью — на видео не попало, однако позже стало ясно, что методы были далеки от гуманности: на теле животного обнаружили колотые раны, ушибы и следы от палок.
Луч света в темном царстве.
В этот момент в ситуацию вмешалась жительница Алмалыка, которая не поверила распространяемым слухам и решила проверить всё сама. Она пришла в отлов, нашла там хряка и первым делом убедилась, что он жив.
«Он жив. Я тут в отловке. Лежал как мёртвый, потом встал. Колющие раны у него. Как они палками любят тыкать. По всему телу ссадины, опухлости красные, ушибы. Мне даже страшно думать, как они его ловили, связывали, везли, выгружали. На видео он кажется меньше — вживую он большой, домашний. Он никогда так не пугался. Он в шоке. Как он заскулил, когда глаза открыл… У меня слёзы градом шли», — сообщила девушка проекту Animal life in Uzbekistan.
Животное было в шоке, раненное и напуганное. Девушка принесла ему воду и еду, успокоила и начала искать хозяина.
Через знакомых и соседей она выяснила адрес, а затем лично связалась с владельцем. Тот уже успел услышать слухи, будто его хрюшку застрелили в парке, и был поражён, узнав, что животное живо и находится в отлове.
Он рассказал, что животное живёт у него давно и является частью семьи — домашним питомцем, а не «фермерским запасом». Мужчина подчёркивал: никто не собирался его убивать или разделывать, как уверяли анонимные телеграм-каналы. Хряк просто вырвался и ушёл дальше, чем обычно.
В конце концов свинюшку благополучно забрал хозяин, и благодаря неравнодушию одной девушки эта история получила счастливый финал. В итоге получилась совсем другая история, чем та, что разошлась по телеграм-каналам.
И это не история про «опасное животное». Это история о том, как легко разгорается паника и как быстро люди готовы верить слухам, если их красиво упаковали для хайпа. Она ещё раз показывает, что домашние животные в стране остаются беззащитными перед системой и перед информационным шумом. И главное, что она напоминает нам о необходимости информационной грамотности: проверять, что читаем, мыслить критически и не поддаваться хайпу. А иногда достаточно просто оставаться людьми.