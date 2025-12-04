В Алмалыке «опасная свинья» оказалась просто потеряшкой: как хайп в соцсетях чуть не довел всех до паники

И это не история про «опасное животное». Это история о том, как легко разгорается паника и как быстро люди готовы верить слухам, если их красиво упаковали для хайпа. Она ещё раз показывает, что домашние животные в стране остаются беззащитными перед системой и перед информационным шумом. И главное, что она напоминает нам о необходимости информационной грамотности: проверять, что читаем, мыслить критически и не поддаваться хайпу. А иногда достаточно просто оставаться людьми.