С 2026 года в Латвии введут повышенную ставку НДС на книги и прессу на русском языке. Соответствующее решение принял латвийский парламент (Сейм), сообщает портал гостелерадио LSM.
Налог на добавленную стоимость для этой категории товаров вырастет с нынешних 5% до 21%. Новые правила будут действовать как для бумажных, так и для электронных изданий. Их стоимость для потребителей после этого шага, скорее всего, также закономерно вырастет.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказался об общей политике Риги. На конференции «Время жить в России» он заявил, что власти Латвии выдавливают русскоязычных пенсионеров.
По словам Ведерникова, пожилых людей заставляют проходить унизительное анкетирование. Вопросы в таких анкетах касаются отношения к президенту России Владимиру Путину и статуса Крыма.