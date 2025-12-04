Ричмонд
Хочешь читать на русском — плати больше: Латвия ввела очередную антироссийскую инициативу

LSM: в Латвии повысят НДС на книги и прессу на русском языке.

Источник: Комсомольская правда

С 2026 года в Латвии введут повышенную ставку НДС на книги и прессу на русском языке. Соответствующее решение принял латвийский парламент (Сейм), сообщает портал гостелерадио LSM.

Налог на добавленную стоимость для этой категории товаров вырастет с нынешних 5% до 21%. Новые правила будут действовать как для бумажных, так и для электронных изданий. Их стоимость для потребителей после этого шага, скорее всего, также закономерно вырастет.

При этом льготная налоговая ставка сохранится для продукции на языках стран Евросоюза и ОЭСР. В список исключений также вошли государства-кандидаты на вступление в ЕС.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказался об общей политике Риги. На конференции «Время жить в России» он заявил, что власти Латвии выдавливают русскоязычных пенсионеров.

По словам Ведерникова, пожилых людей заставляют проходить унизительное анкетирование. Вопросы в таких анкетах касаются отношения к президенту России Владимиру Путину и статуса Крыма.

