Адвокат сказал, могут ли белорусы вернуть деньги, если таксист отменил заказ

Председатель совета молодых адвокатов Гомельской областной коллегии адвокатов Роман Навоев сказал, могут ли белорусы вернуть деньги, если таксист отменил заказ. Подробности приводит портал МЛЫН.BY.
Адвокат пояснил, что за необоснованный отказ водителем автомобиля-такси в перевозке пассажира предусмотрена административная ответственность по статье 18.26 Кодекса об административных правонарушениях. По санкции названной статьи предусматривается штраф от двух до пяти базовых величин, или от 84 до 210 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
Роман Навоев заметил, что при нарушении прав, белорусы могут направить жалобу перевозчику. Это может сделать через звонок диспетчеру, направить письменную жалобу, электронное обращение и так далее.
Кроме того, белорусы могут обратится для защиты своих прав в общество по защите прав потребителей или в суд. Адвокат обращает внимание, что пассажир вправе потребовать вернуть деньги, которые могли быть уплачены авансом. Также он может требовать возместить убытки, понесенные из-за отказа в перевозке по неуважительной причине.
Навоев добавляет, что предусмотрены случаи, когда перевозчика могут освободить от ответственности за неподачу транспортного средства. Это может был сделано в случае, если отмена была по причинам непреодолимой силы или других непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, при прекращении или ограничении автоперевозок в определенных направлениях, которые установлены в порядке, предусмотренном законодательством, и в других случаях.
