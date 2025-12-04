В Самарской области закроют крупный полигон «Преображенка»

Крупный полигон твердых бытовых отходов «Преображенка» в Волжском районе Самарской области завершит свою работу 31 декабря 2025 года. Эксплуатация объекта будет прекращена в связи с полным исчерпанием его ресурса. Об этом сообщил гендиректор регионального оператора «Экология» Андрей Шестаков в эфире радио «КП-Самара».
Вывоз мусора на «Преображенку» продолжится до конца 2025 года. С 1 января 2026 года все потоки отходов будут перенаправлены на другие действующие полигоны области в рамках новой утвержденной территориальной схемы обращения с ТКО.
Решение о закрытии принято на основании комплексного анализа, включавшего топографическую съемку и разработку проектной документации, которые подтвердили невозможность дальнейшего использования площадки. Оператор уже инициировал процедуру исключения полигона из Государственного реестра объектов размещения отходов, направив соответствующую заявку в Росприроднадзор. После завершения эксплуатации территорию полигона планируется рекультивировать.