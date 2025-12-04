В Крыму три дня будут ловить пьяных водителей

Инспекторы будут выявлять и привлекать к ответственности нарушителей и водителей в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет применяться метод «массовой проверки» на определенных участках дороги. Водителей будут останавливать в специальных коридорах. Инспекторы визуально оценят их состояние, и, если признаков опьянения не будет, водителям разрешат продолжить путь. При подозрении на нетрезвое вождение проведут необходимые процедуры.