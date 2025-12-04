Ричмонд
В Крыму три дня будут ловить пьяных водителей

На территории Крыма с 5 по 7 декабря пройдет рейд «Нетрезвый водитель».

Источник: Комсомольская правда

С 5 по 7 декабря на территории Крыма будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением ПДД и проведет рейды на выявление нетрезвых водителей за рулем.

Инспекторы будут выявлять и привлекать к ответственности нарушителей и водителей в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет применяться метод «массовой проверки» на определенных участках дороги. Водителей будут останавливать в специальных коридорах. Инспекторы визуально оценят их состояние, и, если признаков опьянения не будет, водителям разрешат продолжить путь. При подозрении на нетрезвое вождение проведут необходимые процедуры.