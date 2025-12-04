На улице Комсомольской у «Калины» в Екатеринбурге открыли движение

Строительство эстакады длиной 9,85 км началось в 2021 году, работы проводила компания «АльмакорГруп», однако позднее она начала процедуру банкротства из-за долгов перед кредиторами. Стоимость контракта увеличилась с 6,36 млрд руб. до 8,8 млрд руб. Мэрия решила не разрывать контракт с «АльмакорГруп», чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года, при этом на прямой линии губернатор Свердловской области Денис Паслер сказал, что строительство развязки планируют завершить к осени 2026 года.