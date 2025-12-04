Ученые из Бурятии вывели новый сорт смородины

Ученые Бурятской государственной сельскохозяйственной академии вывели новый сорт черной смородины «Байкальское чудо» с рекордным содержанием витамина С и высокой урожайностью. Исследования велись при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в учреждении.
«Урожайность нового сорта составляет 5,5 килограмма с куста или 121 центнер с гектара. Масса ягод достигает 4 граммов, что является высоким показателем для черной смородины. Также сорт хорошо переносит суровые зимы с малым количеством снега, летнюю засуху, ежегодно дает стабильный урожай и устойчив к вредителям и болезням», — рассказывает заведующая научно-производственной лабораторией садоводства и питомниководства Наталья Васильева.
Биохимический анализ показал, что ягоды содержат 248 мг витамина С и 12,6% сахаров при кислотности 1,10% на 100 г. По основным показателям качества сорт превосходит районированный для Восточной Сибири сорт «Воронинская», в котором содержится 99,8 мг витамина C на 100 г.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.