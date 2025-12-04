В Рыбинске Ярославской области установили новую хоккейную площадку

Новую хоккейную коробку установили в городе Рыбинске Ярославской области на улице Боткина. Работы выполнили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Специалисты сделали планировку территории, уложили плитку на пешеходных дорожках вокруг хоккейной площадки и установили борта. Также там смонтировали уличное освещение и оборудовали систему оповещения. В следующем году благоустройство территории на улице Боткина продолжат.
«Далее здесь планируется продлить пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы. Но уже сейчас эта территория полностью готова для зимнего использования. При устойчивых морозах начнем заливать корт», — подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.