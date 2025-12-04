Водоемы Ростовской области могут покинуть сазаны и лещи из-за «вселенцев»

Вопрос сохранения и восстановления водных биоресурсов в Азовском море стал главной темой совещания, которое провел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на береговой базе «Кагальник».
Сейчас Ростовская область занимает третье место в России по объемам производства с показателем более 28 тысяч тонн рыбы в год. В регионе развивается выращивание как традиционных видов, так и новых — форели и осетровых. Ученые отмечают рост запасов ценных пород и осторожно прогнозируют восстановление популяции осетровых в ближайшие 5−15 лет.
Однако существуют и серьезные вызовы. Исследователи обеспокоены осолонением Азовского моря и замещением исконных видов, таких как сазан и лещ, на чужеродные — пиленгас и карась, которые уже составляют более 75% общего улова. Эти изменения создают дополнительную угрозу для хрупкой экосистемы моря.
Юрий Слюсарь поручил подготовить стратегию развития отрасли и проанализировать масштабы браконьерства.