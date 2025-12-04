Водоемы Ростовской области могут покинуть сазаны и лещи из-за «вселенцев»

Сейчас Ростовская область занимает третье место в России по объемам производства с показателем более 28 тысяч тонн рыбы в год. В регионе развивается выращивание как традиционных видов, так и новых — форели и осетровых. Ученые отмечают рост запасов ценных пород и осторожно прогнозируют восстановление популяции осетровых в ближайшие 5−15 лет.