Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водоемы Ростовской области могут покинуть сазаны и лещи из-за «вселенцев»

В Ростовской области обсудили будущее рыбных запасов Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос сохранения и восстановления водных биоресурсов в Азовском море стал главной темой совещания, которое провел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на береговой базе «Кагальник».

Сейчас Ростовская область занимает третье место в России по объемам производства с показателем более 28 тысяч тонн рыбы в год. В регионе развивается выращивание как традиционных видов, так и новых — форели и осетровых. Ученые отмечают рост запасов ценных пород и осторожно прогнозируют восстановление популяции осетровых в ближайшие 5−15 лет.

Однако существуют и серьезные вызовы. Исследователи обеспокоены осолонением Азовского моря и замещением исконных видов, таких как сазан и лещ, на чужеродные — пиленгас и карась, которые уже составляют более 75% общего улова. Эти изменения создают дополнительную угрозу для хрупкой экосистемы моря.

Юрий Слюсарь поручил подготовить стратегию развития отрасли и проанализировать масштабы браконьерства.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше