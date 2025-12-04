Разработан способ анализа сельхозугодий с помощью нейросети

Несмотря на то, что регионы ведут работу по выявлению неиспользуемых сельхозземель, изучить все участки пока не удалось. Предложенный учеными сервис позволит ускорить и автоматизировать этот процесс. Анализ состояния земель проводится из космоса с помощью искусственного интеллекта. Благодаря высокому разрешению съемки, от двух до 10 метров, нейросервис способен выявлять даже мелкие земельные участки. Нейросеть может отличить заброшенный участок с точностью до 95% и определять перспективность использования того или иного участка для ввода в оборот и последующего использования. Разработка уже прошла апробирование в Самарской области и готова к применению в большинстве регионов — проблема неиспользуемых сельхозугодий актуальна для порядка 50 субъектов, отмечают в пресс-службе университета.