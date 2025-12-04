В Иркутске наградили победителей конкурса «Мои родители работают в полиции»

В Главном управлении МВД по Иркутской области состоялась церемония награждения победителей регионального этапа конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции». Заместитель начальника регионального Главка Валерий Никитин вручил ребятам грамоты и подарки.
— Глядя на детей в этом зале, я испытываю гордость. Их рисунки ярко показывают, как они ценят труд своих родителей. Это убеждает, что наши усилия не напрасны. Благодарю всех участников и их семьи, — отметил генерал-майор полиции.
Конкурс проводится уже 17 лет при поддержке Общественного совета при МВД России. В этом году в областном этапе участвовало более 50 работ в трех возрастных категориях. Жюри, куда вошли полицейские и общественники, отобрало пять лучших рисунков для отправки на федеральный этап в Москву.
Напомним, также были подведены итоги онлайн-голосования, организованного КП-Иркутск. В номинации от издания победила 8-летняя Василина Оверченко из Нижнеудинска, чей рисунок набрал 636 голосов. Всего в онлайн-конкурсе участвовало 70 работ со всей области.