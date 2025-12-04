В Иркутске наградили победителей конкурса «Мои родители работают в полиции»

Конкурс проводится уже 17 лет при поддержке Общественного совета при МВД России. В этом году в областном этапе участвовало более 50 работ в трех возрастных категориях. Жюри, куда вошли полицейские и общественники, отобрало пять лучших рисунков для отправки на федеральный этап в Москву.