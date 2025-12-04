Пять мигрантов выдворят из страны в Приангарье по итогам рейда «Нелегальный мигрант»

IrkutskMedia, 4 декабря. Очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» прошел в Иркутской области. Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из центра по противодействию экстремизму, управления уголовного розыска ГУ МВД России по области, СУ СК региона при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии проверили места массовой постановки иностранных граждан на миграционный учет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, полицейские выявили 38-летнего гражданина Средней Азии, который числился в реестре контролируемых лиц по истечению срока пребывания в России. Нарушителю грозит принудительное административное выдворением за пределы РФ.
В ходе проверки в одном из кафе в центре города выявлены еще пять иностранцев, нарушивших порядок выбора места пребывания и просрочивших выезд из России. Их также привлекли к административной ответственности по аналогичной статье.
Напомним, в Иркутске 20 ноября сотрудниками военного следственного отдела СК РФ по Иркутскому гарнизону были проведены рейды по выявлению лиц, не соблюдающих миграционное законодательство, а также обнаружению среди бывших мигрантов тех, кто подлежит постановке на воинский учет.