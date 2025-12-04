В Омске в следующую субботу будут бить по лицу «Воскресенье»

Турнир SFC 12 станет заключительным мероприятием в этом году. Зрителям обещают 13 зрелищных поединков с участием бойцов из разных стран. А главным событие вечера станет противостояние чемпиона мира по ММА по версии Bellator, бойца команды STORM Shlemenko Fight Team Андрея «Спартанца» Корешкова и польского спортсмена, экс-бойца организации Bellator и чемпиона польского промоушена Babilion Петра «Воскресенье» Недзельского.