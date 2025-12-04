Ричмонд
В Омске в следующую субботу будут бить по лицу «Воскресенье»

На традиционный «мордобойный» турнир SFC 12 приедет польский боец с необычным прозвищем.

Источник: Комсомольская правда

Бойцовский вечер лиги Александра Шлеменко состоится 13 декабря на G-Drive Арене. В главном бою вечера примет участие польский драчун по кличке «Воскресенье».

Турнир SFC 12 станет заключительным мероприятием в этом году. Зрителям обещают 13 зрелищных поединков с участием бойцов из разных стран. А главным событие вечера станет противостояние чемпиона мира по ММА по версии Bellator, бойца команды STORM Shlemenko Fight Team Андрея «Спартанца» Корешкова и польского спортсмена, экс-бойца организации Bellator и чемпиона польского промоушена Babilion Петра «Воскресенье» Недзельского.

Также в боях примут участие еще несколько воспитанников Александра Шлеменко: Александр Подмарев сразиться с бразильцем Клейтоном Сильвой, Станислав Набоян попытается победить иранца Махьяра Рафии, Александр Шепель будет противостоять уральцу Сергею Кузнецову, а Александр Колесников попробуют свои силы против Анушервона Наибова (Екатеринбург) и Владислава Матвиенко (Омск).