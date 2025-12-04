Ричмонд
Закрытие движение на ул. Левитана продлевают до 20 декабря

Проезд закрыт для обеспечения безопасности при строительстве канализационной сети.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде на ул. Левитана продлевается закрытие движения транспорта до 20 декабря. Оно ограничено на участке от переулка Левитана до ул. Врубеля, сообщает пресс-служба администрации города.

На время ограничения движения маршрутки № 92 «ул. Левитана — ул. Сеченова» продолжат следовать по ул. Подполковника Емельянова, Энергетиков и Левитана. В обратном направлении — по тому же маршруту.

«Проезд закрыт для обеспечения безопасности при строительстве канализационной сети. Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на ГП КО “Водоканал”», — добавила пресс-служба.

Напомним, что на участках ул. Левитана планировали поэтапно закрывать движение с 13 ноября по 4 декабря.