Власти сказали, в каком районе Минска могут появиться парковки на месте пустырей. Подробности озвучил глава администрации Фрунзенского района Артем Шегидевич. Об этом сообщает агентство «Минск-новости».
Жители района поинтересовались судьбой двух пустырей — в Домбровке и Каменной горке. Глава администрации отметил, что на сегодня пустующих площадей в плане детального планирования столицы почти нет: они зарезервированы для строительства социальных или торговых объектов.
— Но жизнь показала, что нужда в них уже отпала: достаточно магазинов, школы и детские сады справляются с нагрузкой. Поэтому по поручению председателя Мингорисполкома районная администрация активно работает над тем, чтобы собрать данные по таким площадкам, — пояснил Артем Шегидевич.
По его словам, необходимо актуализировать существующий генеральный план, внести в него новшества. Шегидевич заметил, что остро стоит вопрос с парковочными местами. В связи с этим свободные площади рассматривают в первую очередь для размещения на них плоскостных сооружений для парковки.
Глава администрации Фрунзенского района уточнил, что пока нельзя сказать точно ни когда они будут построены, ни как они будут выглядеть. Также пока не ясно, будут это капитальные парковки или временные. Пока идет только проработка возможности использования этих незастроенных территорий под них.
