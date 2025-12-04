Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин сделал дубль против «Сан-Хосе», а у белоруса Протаса — пас

Овечкин забил две шайбы «Сан-Хосе» и обновил рекорд НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

«Вашингтон Кэпиталз» в матче чемпионата НХЛ разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 7:1, а Овечкин обновил рекорд НХЛ.

Александр Овечкин положил начало разгрому «Шаркс», забив с пятачка на 9-й минуте матча. Вторую шайбу в ворота «Сан-Хосе» он отправил вначале второго периода, реализовав большинство. Причем, забил Александр из своего «офиса» — левого круга вбрасывания. Овечкин продлил свою результативную серию до шести игр: девять очков, четыре гола и пять передач. Всего он набрал 29 очков в 28 играх сезона. Еще Александр обновил рекорд НХЛ, теперь в его активе 911 голов в чемпионатах за карьеру.

Белорусский форвард Алексей Протас отличился великолепным пасом, который позволил Дюхайму забросить в меньшинстве. За «Вашингтон» еще забивали Леонард — две, Милано и Стром. После этой победы «Кэпиталз» лидируют в Восточной конференции.

Прочитайте, что эксперт назвала самую рейтинговую телепрограмму года в Беларуси.