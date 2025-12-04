Овечкин сделал дубль против «Сан-Хосе», а у белоруса Протаса — пас

Александр Овечкин положил начало разгрому «Шаркс», забив с пятачка на 9-й минуте матча. Вторую шайбу в ворота «Сан-Хосе» он отправил вначале второго периода, реализовав большинство. Причем, забил Александр из своего «офиса» — левого круга вбрасывания. Овечкин продлил свою результативную серию до шести игр: девять очков, четыре гола и пять передач. Всего он набрал 29 очков в 28 играх сезона. Еще Александр обновил рекорд НХЛ, теперь в его активе 911 голов в чемпионатах за карьеру.