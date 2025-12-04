Строганина на закуску и шпроты на десерт: может ли Калининград стать гастрономической столицей России

Калининград входит в топ-25 регионов, где продвигается гастротуризм. Развивается локальная кухня и сфера гостеприимства, но рестораторы и отельеры озадачены общей проблемой. Участники круглого стола проекта «Клопс. Эксперты» обсудили, что мешает притоку туристов и есть ли у города шанс стать точкой притяжения гурманов.
Локальная кухня: чем удивляют гостей региона.
Многие рестораны уже давно используют местные продукты. Сезонность и свежесть обеспечивают природа и фермерские хозяйства.
«Область сама себя обеспечивает продуктами, практически ничего не покупается, всё своё: от уникальных видов рыб, до невероятного качества сыров», — отметила владелица ресторана Dolce Vita, бутик-отеля и ресторана «Чайковский», отеля-ресторана «Усадьба» Марина Агеева.
По словам предпринимателя, гостей ждут не просто уникальные и вкусные блюда, но и невероятная подача. Туристы обязательно пробуют копчёного угря, знаменитую строганину и золото региона — шпроты. Последние даже вдохновили кондитеров на создание десерта в специальной коробочке, чтобы лакомство можно было забрать с собой.
«Это шоколад, внутри марципан — от кусочка чёрного пористого хлеба не отличить. Сверху лежат как будто настоящие шпроты, покрытые пищевым золотом. Гости просто в восторге», — привела пример Агеева.
Гости региона также могут попробовать гастрономический сет «Вкусы Балтики». Для подачи блюд специально были разработаны ароматы земли, моря, леса, копчёного угря и марципана.
«Через продукты можно передать историю региона. Люди в восхищении от подобной презентации, они пересказывают это другим и возвращаются сами», — отметила ресторатор.
Марина Агеева уверена, что наш регион может и должен стать гастрономической точкой на карте России. «Бренд “Балтийская кухня” активно развивается, и мы вместе с коллегами сделаем всё, чтобы выйти на федеральный уровень», — поделилась планами эксперт.
Калининград может похвастаться очень высоким уровнем заведений общепита, считает руководитель объединения «Уличная Еда» Александр Исаев.
«Есть, конечно, кто нас опережает, но в основном на нас смотрят снизу вверх. Считаю, что нам есть чем гордиться, хотя нет предела совершенству», — отметил Исаев.
«Общепит — это одна из тех точек, которые очень понятно объясняют, что такое регион. И нам есть что рассказать, — продолжает специалист. — Недавно мы сняли фильм о самом известном калининградском блюде — строганине из пеламиды».
Александр Исаев убеждён, что фильм поможет лучше понять калининградцев, которые живут на уникальной территории и всё же являются россиянами. «Как только мы закончим с монтажом, я всех приглашу на открытую премьеру», — пообещал коллегам руководитель объединения «Уличная Еда».
Разговоры на федеральном уровне.
Многие люди обращают внимание на рейтинги заведений и читают отзывы других гостей, напомнила глава регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Калининградской области Вера Ярмолюк.
«В Санкт-Петербурге по итогам ресторанной премии WEAR TO EAT по северо-западному региону России было отмечено пять ресторанов Калининграда. А в ноябре на кубке губернатора “Петербургский завтрак” победу одержала команда профессионалов из Калининграда. Привезли первое место в наш город, что очень радует. Следовательно, разговоры о нас идут уже на федеральном уровне. Мы не стоим на месте, а заявляем о себе на всю страну, мы в топе», — прокомментировала Ярмолюк.
Про Калининград давно говорят как о гастрономическом направлении, продолжает эксперт. Люди читают о регионе, хорошо работает и сарафанное радио. Шеф-поварам остаётся закреплять позиции и продолжать продвигать город на всероссийских кулинарных проектах.
Тренды в индустрии гостеприимства.
Часть туристов предпочитает селиться в отелях, где есть эксклюзивное дизайнерское оформление: элементы местной культуры, произведения искусства и винтажная мебель. На такие запросы туристов и ориентируются владельцы бутик-отелей.
«Гости желают не просто останавливаться на ночлег, а погружаться в особую атмосферу региона. Создать подобную обстановку помогают объекты культурного наследия, приспособленные под отели — поясняет Марина Агеева. — В бутик-отелях много антиквариата, отреставрированные старинные лестницы, двери, элементы декора, есть даже небольшие картинные галереи. Уникальность в сочетании с сервисом, вот что мы называем гостеприимством».
В 2026 году в Калининграде планируется запуск нового объекта. Вторую жизнь получит Форт № 3 — он станет ещё одной точкой притяжения туристов, в том числе для местных жителей в межсезонье.
«В России нет аналогов подобного сооружения: шесть тысяч квадратных метров, шесть гектаров земли и километровый сухой ров. Там будет отель-музей. Постояльцы и посетители Форта № 3 смогут увидеть невероятные экспонаты, посвящённые различным эпохам. Это новый объект показа для Калининграда», — поделилась планами Агеева.
Что сдерживает турпоток.
Туристы, безусловно, посещают Калининград, но не в том количестве, что могли бы, сетует генеральный директор туристической компании «Анюта» Алтынбек Кожахметов. Виной тому — высокие цены на авиабилеты, что сильно подкосило групповой туризм.
«Если индивидуалы как-то ещё могли выискивать по ночам билеты, то с группами так не работало. “Аэрофлот” целенаправленно отказывает в групповом бронировании. Из запрошенных 40 билетов могут дать 15, — рассказал о насущной проблеме Кожахметов. — К этой политике подтягиваются и другие авиакомпании. Завышать цены в пять-семь раз — дикость. Это называется “убить” регион, и этот год нам сильно подрубили».
Сложился нарратив, что отдых в Калининграде очень дорогой. Средняя цена на отели 3*, согласно статистике РСТ, ниже, чем в Крыму, Краснодарском крае, Алтае, Москве и других туристических регионах. Люди берут турпакет и не знают, что приличная доля их денег уходит за авиаперелёт, приводит пример Алтынбек Кожахметов.
«В 2026 году будет 80-летие Калининградской области. Ожидается важное спортивное мероприятие — Десятые российско-китайские летние молодёжные игры. Мы все очень озабочены демоническим ценообразованием, и нас, конечно, волнует то, что авиаперевозчик своими тарифами снова станет сдерживать организованный туристический поток в регион», — поделился переживаниями директор туристической компании «Анюта».
Предложения для местных жителей.
Принято считать, что во время туристического сезона калининградцы испытывают неудобства. Городские рестораны часто бывают загружены из-за ограниченного количества столиков.
«Не все знают, что развлекательные центры могут устраивать гастрономические ужины. Подобные мероприятия с подачей изысканных блюд проводятся несколько раз в месяц. Пропускная способность довольно большая, до 120 человек», — обратил внимание менеджер по маркетингу и организации мероприятий развлекательного комплекса SOBRANIE Ильдар Магизов.
Для удобства гостей кухня работает круглосуточно. Кроме того, можно сделать заказ навынос в любое время, что очень ценят жители Светлогорска, Зеленоградска, Пионерского.
Кроме того, развлекательные центры могут позволить себе многогранный формат мероприятий, причём не только в летний сезон, но и осенью, и зимой, подчёркивает Магизов. Прежде всего, это организация бесплатных концертов: выступление отечественных звёзд и приезжих из-за границы.
«Также калининградцы могут посещать в рамках развлекательной программы и спортивные события. Окунуться в атмосферу боя: ММА, бокса и борьбы, в том числе классической. Очень востребованы у местных и конкурсы красоты», — перечисляет менеджер развлекательного комплекса SOBRANIE. — Любители интеллектуальных игр могут попробовать себя в квизах, или сразиться в чемпионате по нардам. Желающих поучаствовать в подобных мероприятиях оказалось немало".
Развлекательные центры предоставляют услуги и для ценителей искусства: многим калининградцам интересны спектакли. «Сначала у меня был скептический настрой, но люди покупали билеты, приезжали и с удовольствием смотрели постановки, — признаётся Ильдар Магизов. — Если есть зритель, нужно выходить на новый уровень и организовывать привозные спектакли с известными актёрами».
Местным хочется пробовать новые локации, например, для проведения корпоративов, празднования Нового года. В выходные дни жители региона могут посещать вечерние программы с розыгрышами подарков.
«Развлечения всегда притягивают посетителей независимо от сезона. Особенно во время праздничных мероприятий и концертов. В феврале 2026 года планируется открытие нового ночного клуба. Спектр услуг развлекательных центров куда шире, чем может показаться на первый взгляд», — продолжает Магизов.
Прогнозы оптимистичные.
Калининград как гастрономическое направление пока проявлен не в полной мере, считает социолог, основатель проекта «Тюльпановый лес» Людмила Себровская. При этом прогнозы на будущее весьма оптимистичные: гастротуризм может хорошо себя показать именно в межсезонье. Нигде в России вы больше не встретите одномоментно настоящую немецкую, литовскую, балтийскую, русскую и даже белорусскую кухню. Это и есть изюминка, которая вызывает туристический интерес.
«Как показало социологическое исследование, в ближайшие пять-десять лет на 35−40% вырастет популярность туров, связанных с локальной кухней. Прогнозируем ежегодный рост на 6−8% по микс-направлениям с гастровпечатлениями, — поделилась данными Себровская. — В России и регионе гастротуры в чистом виде ещё редкость, это коллаборация с событийным, этно- и сельским туризмом. До 2030 года при реалистичном прогнозе Калининград войдёт в топ-3 наиболее популярных гастрорегионов России».
По словам социолога, ресурсы у области есть. Активно развиваются сыроварни, фермы, пекарни, крафтовые производства. Гости региона уже выделяют для себя обязательные продукты, которые стоит попробовать: рыба и морепродукты, крафтовые сыры и копчёности, в том числе из дичи, фермерский хлеб, пиво и медовухи.
«Рыба, мёд, янтарная кухня — у нас много направлений для развития. Организация официальных гастрономических маршрутов Восточной Пруссии, запуск крупных фестивалей на федеральном уровне — всё это можно задействовать, — считает Людмила Себровская. — Плюс у нас высокий уровень ресторанного сервиса и гостеприимства, сравнимый с Москвой и Санкт-Петербургом. Другие регионы не могут этим похвастаться».
Устойчивый гастрономический календарь событий позволит обеспечить прирост несезонного туризма на 15−20% даже по скромным прогнозам. Эксперты сошлись во мнении, что нет ни одного шанса на провал гастротуризма в Калининграде.
