Строганина на закуску и шпроты на десерт: может ли Калининград стать гастрономической столицей России

«В Санкт-Петербурге по итогам ресторанной премии WEAR TO EAT по северо-западному региону России было отмечено пять ресторанов Калининграда. А в ноябре на кубке губернатора “Петербургский завтрак” победу одержала команда профессионалов из Калининграда. Привезли первое место в наш город, что очень радует. Следовательно, разговоры о нас идут уже на федеральном уровне. Мы не стоим на месте, а заявляем о себе на всю страну, мы в топе», — прокомментировала Ярмолюк.