График «Поездов здоровья» опубликован в Нижегородской области

Опубликован график работы «Поездов здоровья» в Нижегородской области. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.
Согласно информации, всего в 2025 году специалисты «Поездов здоровья» приняли 39 тысяч пациентов. С 1 по 5 декабря «Поезда здоровья» работают в Ардатовском, Балахнинском, Большеболдинском, Перевозском и Тоншаевском округах.
С 8 по 11 декабря специалисты приедут в Вадский, Володарский, Гагинский, Сосновский и Тонкинский округа. С 15 по 19 декабря «Поезда здоровья» будут работать в Арзамасе, Дзержинске, а также в Вачском, Пильнинском и Шарангском округах.
С 22 по 25 декабря специалисты приедут в Большемурашкинский, Борский, Дальнеконстантиновский, Павловский и Семеновский округа.
Добавим, что врачи «Поездов здоровья» проводят для пациентов консультации, выполняют различные исследования и при необходимости направляют на дообследование или госпитализацию.