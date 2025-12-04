Крышу омского музтеатра починит компания из Любинского района

Подведены итоги аукциона по выбору подрядчика ремонта знаменитой крыши-трамплина Омского государственного музыкального театра. В торгах победила компания Вадима Тихоновецкого «Альфа и Омега», обойдя четырех конкурентов.
Фирма Тихоновецкого зарегистрирована в Любинском районе. На аукционе она снизила стоимость работ с 28,2 млн рублей до 22,7 млн.
Омский музыкальный театр построили в 1981 году. Изначально его знаменитая кровля в виде трамплина была серебристо-белого цвета, но во время реконструкции в 2009 году стала терракотовой.
Новый ремонт планируется с 15 февраля 2026 года по 30 сентября. Покрытие крыши сейчас уже протекает, отсырела изоляция. Подрядчику предстоит заменить и то, и другое. Также там пришли в негодность сливные воронки и плиты парапета.
