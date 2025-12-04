Крышу омского музтеатра починит компания из Любинского района

Новый ремонт планируется с 15 февраля 2026 года по 30 сентября. Покрытие крыши сейчас уже протекает, отсырела изоляция. Подрядчику предстоит заменить и то, и другое. Также там пришли в негодность сливные воронки и плиты парапета.