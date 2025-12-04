Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крышу омского музтеатра починит компания из Любинского района

Стоимость работ составит 22,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Подведены итоги аукциона по выбору подрядчика ремонта знаменитой крыши-трамплина Омского государственного музыкального театра. В торгах победила компания Вадима Тихоновецкого «Альфа и Омега», обойдя четырех конкурентов.

Фирма Тихоновецкого зарегистрирована в Любинском районе. На аукционе она снизила стоимость работ с 28,2 млн рублей до 22,7 млн.

Омский музыкальный театр построили в 1981 году. Изначально его знаменитая кровля в виде трамплина была серебристо-белого цвета, но во время реконструкции в 2009 году стала терракотовой.

Новый ремонт планируется с 15 февраля 2026 года по 30 сентября. Покрытие крыши сейчас уже протекает, отсырела изоляция. Подрядчику предстоит заменить и то, и другое. Также там пришли в негодность сливные воронки и плиты парапета.

Ранее мы писали, что в театр в качестве первого заместителя директора пришел Иван Шеин из Омского академического театра драмы.