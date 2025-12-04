Музей с уникальной коллекцией зубров появился в Бресте

Брестская область за 86 лет пережила разные периоды, достигла значимых результатов. Весомый вклад в развитие региона сделан и в нынешнем году. «2025 год был сложный, интересный и самое главное — он был абсолютно эффективный. Мы смогли очень серьезно добавить в экономике к уровню прошлого года. Уже думаем над работой в 2026-м. Амбиции говорят о том, что не собираемся останавливаться на достигнутом. С учетом тех высоких показателей, которых достигли в текущем году, ставим перед собой задачу работать с определенным экономическим ростом», — резюмировал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.