Музей с уникальной коллекцией зубров появился в Бресте

Брестская область была образована 4 декабря 1939 года. На ее флаге изображен зубр, который является одним из символов Беларуси. Пять лет назад в облисполкоме возникла идея создать музей в честь величественного исполина. Первой в коллекции стала фигурка зубра из цельного куска липы. Ее передали работники брестской фабрики сувениров. Инициативу подхватили. На данный момент собрано около 250 экспонатов. Большая часть из них подарена руководству и жителям Брестчины представителями других регионов нашей страны, зарубежных делегаций, предприятиями, учебными заведениями. Некоторые статуэтки искали целенаправленно.
Фигурки зубров выполнены из самых разных материалов. Подавляющее большинство из них сделаны из дерева — дуба, липы, березы, лиственницы, сосны и других пород. В экспозиции можно увидеть зубров из стали, бронзы, фарфора и фаянса, стекла, льна и шерсти, ткани, соломы, керамики, янтаря, шоколада и пластилина. Самый миниатюрный экспонат высотой около 1 см. Коллекция пополнилась эксклюзивными статуэтками, сделанными руками талантливых жителей всех городов и районов Брестской области.
Техники использованы самые разные. Например, зубр лунинецких умельцев выполнен из мореного дуба, который извлечен из полесских болот, где пролежал не один десяток веков. Виртуозы из Лунинецкого района взялись за еще один трудный материал в обработке. Они превратили кап (нарост на березе) в фигурку краснокнижного животного.
Мастер из Столинского района скульптуру зубра вырубил топором из деревянной чурки. Свою миниатюрную версию лесного исполина сделали в ивановской школе бондарства. Малоритские искусницы соломенного зубра одели в костюм традиционного строя своего района. Милейшим получился зубрик из пластилина, которого слепил ребенок из Белоозерска к областным «Дажынкам-2025».
Музей расположился на первом этаже Брестского облисполкома.
«Это первый и пока единственный музей зубра в Республике Беларусь. Выполнен он в коллекционном показе. Здесь представлены предметы декоративно-прикладного искусства, но все они подчинены одной теме. Ни одно изображение не повторяется. Каждый из зубров уникален. Источники поступления — подарки ручной работы, созданные промышленным способом. На мой взгляд, самая главная особенность этого музея в том, что через художественное изображение одного только зубра мы можем говорить о неповторимости нашего региона, его природы, истории, людях, которые здесь живут и работают, сохраняют традиционную культуру и передают следующим поколениям», — отметил директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков.
Брестская область за 86 лет пережила разные периоды, достигла значимых результатов. Весомый вклад в развитие региона сделан и в нынешнем году. «2025 год был сложный, интересный и самое главное — он был абсолютно эффективный. Мы смогли очень серьезно добавить в экономике к уровню прошлого года. Уже думаем над работой в 2026-м. Амбиции говорят о том, что не собираемся останавливаться на достигнутом. С учетом тех высоких показателей, которых достигли в текущем году, ставим перед собой задачу работать с определенным экономическим ростом», — резюмировал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.