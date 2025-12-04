В Новосибирске упали продажи лекарств на 7%

Примечательно, что почти 15% аптечной корзины, или 1638,9 рубля, составили препараты эндокринной системы, продажи которых резко увеличились на 21,4%. На фоне растущего интереса к лекарствам, связанным с аллергией (рост на 4,3%) и офтальмологией (3,42%), контрацептивы оказались в зоне риска: их продажи сократились на 25%. Это падение не стало новостью, поскольку аналогичные тенденции отмечались и весной 2025 года, по данным аналитиков DSM Group.