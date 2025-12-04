В Новосибирске упали продажи лекарств на 7%

Средняя цена аптечной корзины осталась практически неизменной — 7082,69 рублей, что свидетельствует о стабильности цен на фоне снижения спроса, пишет infopro54.
Примечательно, что почти 15% аптечной корзины, или 1638,9 рубля, составили препараты эндокринной системы, продажи которых резко увеличились на 21,4%. На фоне растущего интереса к лекарствам, связанным с аллергией (рост на 4,3%) и офтальмологией (3,42%), контрацептивы оказались в зоне риска: их продажи сократились на 25%. Это падение не стало новостью, поскольку аналогичные тенденции отмечались и весной 2025 года, по данным аналитиков DSM Group.
В то же время, спрос на обезболивающие препараты упал на 15,33%, а препараты для лечения нервной системы и психического здоровья потеряли 13% популярности. Лекарства от инфекций и средства против простуды также показали снижение продаж на 7,13% и 5,11% соответственно.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что цены на елки в Новосибирске останутся на уровне прошлого года.