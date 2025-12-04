Почтовый ящик для писем Деду Морозу открыли в центре Хабаровска

Яркий праздничный ящик установлен в отделении, а рядом размещен красочный плакат с точным адресом резиденции Деда Мороза. Сотрудники Почты России отмечают, что активность хабаровчан в предновогодний период высока: ежедневно через отделения города отправляется от 150 до 500 таких волшебных писем. Всю новогоднюю почту тщательно сортируют и направляют по адресу: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. Чтобы письмо точно дошло до адресата до боя курантов, специалисты советуют не затягивать и отправить его как можно раньше.