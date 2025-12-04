Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почтовый ящик для писем Деду Морозу открыли в центре Хабаровска

Всю новогоднюю почту тщательно сортируют.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Нового года в центральном почтовом отделении Хабаровска появился специальный почтовый ящик для писем Деду Морозу. Теперь каждый ребенок и взрослый может отправить свое заветное послание зимнему волшебнику, чтобы он успел его прочитать до праздника. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Яркий праздничный ящик установлен в отделении, а рядом размещен красочный плакат с точным адресом резиденции Деда Мороза. Сотрудники Почты России отмечают, что активность хабаровчан в предновогодний период высока: ежедневно через отделения города отправляется от 150 до 500 таких волшебных писем. Всю новогоднюю почту тщательно сортируют и направляют по адресу: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. Чтобы письмо точно дошло до адресата до боя курантов, специалисты советуют не затягивать и отправить его как можно раньше.

Кроме того, в почтовых отделениях уже начался сезон новогодних поздравлений. Для тех, кто хочет порадовать близких традиционным, теплым способом, представлен большой выбор праздничных открыток с зимними пейзажами и яркими иллюстрациями. Можно выбрать уже маркированную почтовую карточку, которую не нужно дополнительно маркировать, что упрощает отправку по всей России.