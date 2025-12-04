Тень на стекле — сигнал для ГАИ: красноярская полиция поймала 20 нарушителей со слишком темной тонировкой

Каждый нарушитель получил предложение снять пленку прямо на месте, прежде чем ему выписывали штраф, рассказывают в ГАИ.
По действующим правилам, тонировка, пропускающая менее 70% света, на лобовом и передних боковых стеклах карается штрафом в 500 рублей. Кроме того, водителю выдают требование оперативно устранить нарушение.
Повторное игнорирование предписания грозит куда более серьезными мерами: штраф от 2 000 до 4 000 рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.
Горожанам напоминают, что чрезмерная тонировка особенно опасна зимой, в сумерках и ночью, когда и без того снижена видимость. Ограниченный обзор мешает вовремя заметить пешеходов, транспорт и дорожные знаки, повышая риск аварий.
Добавим, что с начала года в городе оштрафовано уже более 8 тысяч водителей за тонировку, не соответствующую ГОСТу.
