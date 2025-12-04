Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тень на стекле — сигнал для ГАИ: красноярская полиция поймала 20 нарушителей со слишком темной тонировкой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске инспекторы ДПС провели рейд «Тонировка» и за несколько часов остановили свыше 20 автомобилей с незаконной тонировкой на передних стеклах.

Источник: НИА Красноярск

Каждый нарушитель получил предложение снять пленку прямо на месте, прежде чем ему выписывали штраф, рассказывают в ГАИ.

По действующим правилам, тонировка, пропускающая менее 70% света, на лобовом и передних боковых стеклах карается штрафом в 500 рублей. Кроме того, водителю выдают требование оперативно устранить нарушение.

Повторное игнорирование предписания грозит куда более серьезными мерами: штраф от 2 000 до 4 000 рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.

Горожанам напоминают, что чрезмерная тонировка особенно опасна зимой, в сумерках и ночью, когда и без того снижена видимость. Ограниченный обзор мешает вовремя заметить пешеходов, транспорт и дорожные знаки, повышая риск аварий.

Добавим, что с начала года в городе оштрафовано уже более 8 тысяч водителей за тонировку, не соответствующую ГОСТу.

16+