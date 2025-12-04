Ричмонд
Красноярцев зовут на открытие катка на острове Отдыха

В Красноярске в пятницу, 5 декабря, состоится открытие Центрального катка на острове Отдыха.

Источник: Freepik

Площадка заработает в 14:00, причем первый час катания будет бесплатным для всех посетителей.

В день открытия гостей ждут тематические конкурсы, эстафеты и розыгрыши призов. Организаторы также сообщили, что в этом сезоне увеличили площадь ледовой поверхности.

С 6 декабря каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00. Стандартная стоимость входа составит 200 рублей для взрослых и 150 рублей для детей от 7 до 14 лет. Дети до 7 лет смогут посещать каток бесплатно. Аренда коньков обойдется в 200 рублей в час.