Красноярцев зовут на открытие катка на острове Отдыха

Площадка заработает в 14:00, причем первый час катания будет бесплатным для всех посетителей.
В день открытия гостей ждут тематические конкурсы, эстафеты и розыгрыши призов. Организаторы также сообщили, что в этом сезоне увеличили площадь ледовой поверхности.
С 6 декабря каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00. Стандартная стоимость входа составит 200 рублей для взрослых и 150 рублей для детей от 7 до 14 лет. Дети до 7 лет смогут посещать каток бесплатно. Аренда коньков обойдется в 200 рублей в час.